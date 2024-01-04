رؤساء سابقون وشخصيات مشهورة متورطون في فضيحة عالمية

بدأت القاضية في نيويورك لوريتا بريسكا، أمس الأربعاء، الكشف عن قائمة الأسماء المرتبطة بجيفري إبستاين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية.

ومن بين المتهمين الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون ودونالد ترامب. على الرغم من عدم ذكر أي سلوك مستهجن أو غير قانوني من جانبهما.

وبدأ قاض في نيويورك، مساء الأربعاء، الكشف عن أسماء جهات الاتصال والمعارف والأقارب والضحايا. أو المتواطئين المزعومين مع الممول الأمريكي جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية والذي انتحر في السجن عام 2019 قبل أن تتم محاكمته.

ومن بين هذه الهويات التي يتراوح عددها بين 150 إلى 180 تقريبًا – المأخوذة من ألف صفحة من وثائق المحكمة. التي أعلنها نظام العدالة الفيدرالي في مانهاتن – نجد الرؤساء الديمقراطيين السابقين بيل كلينتون (1993-2001) والجمهوري دونالد ترامب (2017-2021). ولكن دون ذكر عن أدنى سلوك غير قانوني أو مستهجن من جانبهم.

وتظهر أسماء مشاهير أخرى في الوثائق، مثل مايكل جاكسون، والأمير أندرو، وديفيد كوبرفيلد. هم أيضا لم يتم تجريمهم.

وكانت هذه الاكتشافات القضائية مخططة ومتوقعة منذ صدور أمر 18 ديسمبر/كانون الأول من قاضية نيويورك لوريتا بريسكا. وهي وثيقة كان لها تأثير قنبلة موقوتة في العاصمة المالية الأمريكية عندما أفرجت عنها المحاكم في 19 ديسمبر/كانون الأول.

شبكة ابشتاين

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية ديلي نيوز، التي كشفت عن وجود هذه القائمة. فإن شكوى التشهير التي قدمتها فيرجينيا جيوفري ضد غيسلين ماكسويل تعود إلى عام 2016 وتمت تسويتها في العام التالي.

لكن صحيفة ميامي هيرالد اتخذت بعد ذلك إجراءات مدنية للوصول إلى الملف والتحقيق في شبكة إبستاين. تم القبض على الممول الذي سقط والذي كان يتردد على جميع أنحاء نيويورك في عام 2019.

وفي حالة دونالد ترامب، تم ذكر ملياردير نيويورك في الوثائق باعتباره أحد معارف إسبتين. ولكن لم يتم ذكر أي سلوك ضار أو إجرامي محتمل.

أما بيل كلينتون، الأقرب كثيراً إلى رجل المال الراحل والذي سافر معه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فيُذكر اسمه عشرات المرات، ولكن مرة أخرى، من دون أي إشارة واضحة إلى وقائع غير قانونية.

وكان غيسلان ماكسويل وجيفري إبستاين زوجين في أوائل التسعينيات قبل أن يصبحا متعاونين محترفين.

أُدين الرجل البالغ من العمر 61 عامًا في ديسمبر 2021 في نيويورك بالاتجار الجنسي بقاصرين. نيابة عن إبستين وحُكم عليه في جوان 2022 بالسجن لمدة 20 عامًا.

نظريات المؤامرة بعد وفاة إبستين

كان الرجل، الذي يتمتع بسلطات اقتصادية وسياسية قوية في الولايات المتحدة وخارجها. هو نفسه متهمًا بالاعتداء الجنسي على قاصرات. لكن انتحاره شنقًا في سجن بنيويورك في أوت 2019 يطفئ الدعوى العامة ضده.

أثار تأثير شبكة إبستين عددًا من نظريات المؤامرة بعد وفاته حول عملية اغتيال يُزعم أنها كانت متنكرة على أنها انتحار.

لكن الطب الشرعي في نيويورك والشرطة الفيدرالية (FBI) خلصوا إلى أنه قتل نفسه بالفعل وأن هذه الوفاة “لم تنجم عن عمل إجرامي”.

وفي جوان الماضي، أكدت وزارة العدل “استنتاجات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن عدم وجود أعمال إجرامية في وفاة إبستين”.

وفي جانب منفصل من هذه القضية الدولية، أبرم الأمير البريطاني أندرو، صديق الزوجين ماكسويل وإيبستين. اتفاقاً ودياً في فيفري 2022 – مقابل 13 مليون دولار بحسب صحيفة ديلي تلغراف – مع فيرجينيا جيوفري، 40 عاماً. التي اتهمته. بالاعتداء عليها جنسيًا عام 2001 عندما كان عمرها 17 عامًا.

وعُثر على صديق مقرب آخر لإبستين، وهو وكيل عارضة الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل، المتهم باغتصاب قاصرات. مشنوقا في سجن بباريس في فيفري 2022.