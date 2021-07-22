رؤساء 4 بلديات بتيزي وزو يُقرون إجراءات هامة لمواجهة كورونا

قرر رؤساء بلديات بوغني ومشطراس وأسي يوسف بولاية تيزي وزو إعادة تنشيط الإجراءات ضد كورونا. وجاء هذا عقب تسجيل إرتفاع في عدد الإصابات بكوفيد 19 بالمنطقة.

أوضح رؤساء البلديات المذكورة في بيان مصادق عليه من قبلهم على مايلي:

تحديد عدد المسافرين إلى 50٪ مع اجبارية ارتداء الأقنعة

منع أستخدام الطاولات والكراسي داخل المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المشروبات الكحولية، ويسمح فقط بالبيع المحمول

منع كل الاحتفاليات سواءا الزواج والتجمعات الجنائزية.

غلق كل قاعات الالعاب والملاعب والصالات الرياضية.

تحديد عدد الزبائن في المساحات التجارية ومختلف المتاجر .

غلق الاسواق الاسبوعية والماشية لمدة 15 يوما ابتداءا من يوم الاحد

اقتراح غلق المساجد وقاعات الصلاة بالتنسيق مع الجمعيات الدينية.