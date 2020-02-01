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رؤوف برناوي: “اللجنة الأولمبية تعتبر نفسها فوق القانون”

الرياضة
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رؤوف برناوي: “اللجنة الأولمبية تعتبر نفسها فوق القانون”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح الوزير الشابق للشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، أن اللجنة الأولمبية الجزائرية، تعتبر نفسها فوق القانون، وترفض المراقبة.

وصرح رؤوف سليم برناوي، لتلفزيون “النهار”: “كل ما يتواجد داخل الجزائر، هو ملك الدولة الجزائرية، سواء جمعيات أو غيرها”.

وأضاف: “التقرارير التي ظهرت مؤخرا، هي تقارير المفتشية العامة، لكن مشكلة هذه الجمعية، هي أنها تعتبر نفسها فوق القانون، ودائما ترفض المراقبة”.

وتابع الوزير السابق: “لا يوجد أي نزاع شخصي، أنا عندما توليت المسؤولية قمت بعملي بعيدا عن الصداقة والمحابات، كما ينص عليه القانون”.

وأردف سليم برناوي: “اللجنة الأولمبية الجزائرية، كانت من بين الجمعيات التي قمنا بمراقبتها، ومن غير المقبول شراء الخمر بأموال الجزائريين، بالإضافة لتجاوزات أخرى كبيرة”.


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