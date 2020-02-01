رؤوف برناوي: “اللجنة الأولمبية تعتبر نفسها فوق القانون”

أوضح الوزير الشابق للشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، أن اللجنة الأولمبية الجزائرية، تعتبر نفسها فوق القانون، وترفض المراقبة.

وصرح رؤوف سليم برناوي، لتلفزيون “النهار”: “كل ما يتواجد داخل الجزائر، هو ملك الدولة الجزائرية، سواء جمعيات أو غيرها”.

وأضاف: “التقرارير التي ظهرت مؤخرا، هي تقارير المفتشية العامة، لكن مشكلة هذه الجمعية، هي أنها تعتبر نفسها فوق القانون، ودائما ترفض المراقبة”.

وتابع الوزير السابق: “لا يوجد أي نزاع شخصي، أنا عندما توليت المسؤولية قمت بعملي بعيدا عن الصداقة والمحابات، كما ينص عليه القانون”.

وأردف سليم برناوي: “اللجنة الأولمبية الجزائرية، كانت من بين الجمعيات التي قمنا بمراقبتها، ومن غير المقبول شراء الخمر بأموال الجزائريين، بالإضافة لتجاوزات أخرى كبيرة”.