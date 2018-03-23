رؤوف خليف: “صراع روراوة وزطشي ساهم في إقصاء الجزائر من المونديال”

إعتبر المعلّق التونسي، رؤوف خليف، أنّ عدم تأهل المنتخب الجزائري لمونديال روسيا، كان بمثابة الصدمة، وأن صراع روراوة وزطشي كان أحد أسباب هذا الإقصاء.

وقال رؤوف خليف، في تصريح لموقع “العربي”: “عدم تأهل المنتخب الجزائري كان بمثابة الصدمة، فالجزائر لها مكانة كبيرة وتملك لاعبين مميزين جدا”.

وأضاف: “الصراعات الطاحنة داخل الإتحاد الجزائري، بين الرئيس القديم محمد روراوة، ونظيره الجديد خير الدين زطشي، ساهمت في هذا الإقصاء”.

وتابع: “إلى جانب ذلك وجود مشاكل داخل المنتخب الجزائري، الذي وبكل أسف كان ضحية حرب “تكسير العظام”، بين كبار المسؤولين عنه”.