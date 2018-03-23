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رؤوف خليف: “محرز لم يتحصل على العرض الذي يليق بما حققه”

الرياضة
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رؤوف خليف: “محرز لم يتحصل على العرض الذي يليق بما حققه”
بقلم كريم.تيغرمت

حمّل المعلق التونسي، رؤوف خليف، الأندية مسؤولية فشل انتقال رياض محرز من ليستر سيتي، لعدم تقديمهم العرض المناسب الذي يليق بما حققه اللاعب.

وصرح رؤوف خليف، في هذا الخصوص لموقع “العربي”: “لو تقدمت الأندية بعرض يليق بمحرز، لما عارضت إدارة ليستر سيتي، رحيله”.

وأضاف: “لا أتصور أنه تلقى في السابق عرضا جادا من أرسنال أو برشلونة، ورفضه، وحتى إدارة ليستر ما كانت لتعارض ذلك”.

وتابع: “أعتقد أن رياض محرز، تعامل مع الأمر بواقعية، فهو نجح في التتويج بلقب البطولة، وكان أحسن لاعب في البريميرليغ، لذا يستحق عروضا تليق بما حققه”.


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