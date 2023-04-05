رئاسة الجمهورية:الجزائر تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين و المعتصمين. حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ووصفت الرئاسة، اقتحام المسجد بالممارسات الإجرامية الوحشية. مضيفة أنها “تمثّل تعديّا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية”.

كما ناشدت الجزائر عبر البيان ذاته، المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية. التي تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين، لاسيما في هذا الشهر الفضيل المبارك.

في حين، أكدت رئاسة الجمهورية، مجدّدا موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة. ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الاعتقالات المكثفة للمعتكفين في الأقصى تهدف لتحقيق الردع والتخويف

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عمليات الاعتقال الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المعتكفين في المسجد الأقصى. تهدف إلى تحقيق الردع وتخويف الفلسطينيين من التواجد بالمسجد الأقصى.

كما أشار المركز إلى أن قوات الاحتلال قامت بعد منتصف الليلة الماضية باقتحام المصلى القبلي. داخل المسجد الأقصى المبارك بعد حصاره لساعتين وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز السام تجاه المعتكفين. بهدف إخلائهم من المسجد، وهاجمت المعتكفين بشكل همجي واعتدت عليهم بالضرب المبرح والسحل على الأرض واعتقلت ما يقارب 400 منهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين بعد تقييد أيديهم عبر حافلات إلى قاعدة عسكرية بين عناتا والعيسوية. حيث احتجزتهم لساعات ورفضت تقديم العلاج والرعاية الطبية العاجلة للعشرات. منهم أصيبوا بكسور ورضوض وجروح في أماكن مختلفة من الجسم.