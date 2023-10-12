رئاسة الجمهورية: إنهاء مهام عبد العزيز خلف وعبد المجيد شيخي

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام وزيرا للدولة مستشار لدى رئيس الجمهورية وكذا عدد من المستشارين في رئاسة الجمهورية.

وجاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 65 إنهاء مهام عبد العزيز خلف بصفته وزيرا للدولة مستشار لدى رئيس الجمهورية.

كما تضمن العدد 65 إنهاء مهام ياسين ولد موسى بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الإقتصادية.

وأنهى رئيس الجمهورية مهام عبد المجيد شيخي بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالأرشيف الوطني والذاكرة.