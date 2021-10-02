رئاسة الجمهورية: الجزائر تستدعي سفيرها في باريس

قررت الجزائر استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية، فإن قرار استدعاء السفير الجزائري في باريس كان بهدف التشاور.

ولم يخض بيان مصالح رئاسة الجمهورية بمزيد من التفصيل في أسباب استدعاء السفير الجزائري بباريس، مكتفيا بالقول أن بيانا سيتم إصداره بهذا الشأن في وقت لاحق.

غير أن متابعين للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، يشيرون للتزامن بين قرار الجزائر استدعاء سفيرها بباريس وبين التصريحات التي نقلتها الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما راح يحاول التهجم على مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية.

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