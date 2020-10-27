رئاسة الجمهورية: الحـالة الصحية لرئيس الجمهورية “لا تستدعي أي قلق”

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اليوم الثلاثاء حول الحالة الصحية التي يتواجد فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية الرئيس تبون حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، ويواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه

ودخل الرئيس تبون وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة.

وأضاف البيان أن الرئيس دخل المستشفى بناءا على توصية أطبائه وهذا إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة”.

هذا وقد أعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق دخول الرئيس تبون الحجر الصحي الطوعي بعد إصابة عدد من إطارات بالرئاسة بفيروس كورونا.