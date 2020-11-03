رئاسة الجمهورية: الرئيس تبون يستجيب للعلاج.. ووضعه الصحي في تحسّن تدريجي

رئاسة الجمهورية تصدر بيانا تكشف فيه عن إصابته بوباء “كورونا”

الرئيس تبون يستجيب للعلاج.. ووضعه الصحي في تحسّن تدريجي

أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، عن تحسّن تدريجي للوضع الصحي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، أصدرته، أمس، فإن الحالة الصحية للرئيس تبون، “في تحسّن تدريجي”.

وأوضح البيان بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يواصل العلاج في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.

وكشف البيان بصريح العبارة، عن إصابة رئيس الجمهورية، بـفيروس “كورونا”، حيث قال إن الرئيس “يواصل العلاج في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة عقب إصابته بفيروس كوفيد – 19 المستجد”، ليضيف البيان بأن الطاقم الطبي يطمئن بأن الرئيس “يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسّن تدريجي، وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي”.

وكان بيان للرئاسة، قد كشف بداية الأسبوع الماضي، عن دخول الرئيس تبون في حجر طوعي، في أعقاب ظهور أعراض الإصابة بـفيروس “كورونا” على عدد من الإطارات السامية في رئاسة الجمهورية والحكومة.

وقال البيان حينذاك، إن الطاقم الطبي الخاص بالرئيس، قد نصحه بالخضوع لحجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام.

وبعد ذلك بأيام، أعلنت مصالح رئاسة الجمهورية، عن دخول الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى مصلحة متخصصة في المستشفى العسكري لعين النعجة بالعاصمة، قبل أن يتم الإعلان فيما بعد عن نقل رئيس الجمهورية إلى ألمانيا للعلاج، بتوصية من طاقمه الطبي.