 رئاسة الجمهورية: الفريق قايد صالح توفي بسكتة قلبية على الساعة السادسة صباحا

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الفريق احمد قايد صالح،توفي إثر سكتة قلبية في بيته، على الساعة السادسة صباحا.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أن الفريق قايد صالح نقل على إثر الأزمة القلبية إلى المستشفى المركزي للجيش في عين النعجة.

وجاء في البيان “يعلنُ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيّد عبد المجيد تبون، ببالغ الحسرة والأسى، عن وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”.

“الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح هذا اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة”.