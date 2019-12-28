حذرت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم السبت من تداول المعلومات المغلوطة .

وأوضحت مديرية الصحافة والإعلام لدى رئاسة الجمهورية أن “المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من ديوانها.

واضاف البيان أن المعلومات، الصادرة من رئاسة الجمهورية تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة.

وبهذا تعلم مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية كافة وسائل الإعلام ومختلف وسائط ومنصات الإتصال أن المعلومات المنشورة عبر أي وسیلة إعلامیة بحجة السبق الصحفي.

وذلك بغرض إيھام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات دون الالتزام بقوانین الجمھورية وأخلاقیات المھنة، ستعرض أصحابھا إلى طائلة قوانین الجمھورية.

كما أكدت رئاسة الجمهورية في بیانها أن الرئيس تبون يلتزم بتنظیم لقاءات صحفیة دورية للإجابة على انشغالات وسائل الإعلام حول الوضع العام للبلاد.