رئاسة الجمهورية تحذر من صفحات وهمية باسم كبار المسؤولين وتتوعد بمتابعات قضائية

هددت رئاسة الجمهورية بالمتابعة القضائية لكل من يفتح صفحة مزورة أو حساب وهمي بإسم كبار المسؤولين في الدولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وحذرت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، من الانسياق وراء الحسابات الوهمية المنسوبة الى كبار المسؤولين في الدولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت، مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية في بيان لها يوم الثلاثاء أنها لاحظت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لصفحات مزيفة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لكبار مسؤولي الدولة، خاصة على تويتر وفايسبوك، الأمر الذي يضع أصحابها تحت طائلة المتابعة القانونية”.

ودعت المديرية إلى ضرورة الاحتياط من الانسياق وراء هذه الحسابات الوهمية التي تضلل الرأي العام وتسيء إلى كبار المسؤولين في الدولة.