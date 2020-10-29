رئاسة الجمهورية تصدر بيانا حول صحة الرئيس تبون

أصدر ديوان رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس بيانا حول صحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن الفريق الطبي يؤكد تفاؤله بنتائج الفحوصات التي خضع لها رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان أن الرئيس تبون تلقى العلاج المناسب وحالته مستقرة ولا تدعو للقلق

كما أن رئيس الجمهورية خضع لفحوصات طبية في أكبر المستشفيات الألمانية.

هذا وقد تم نقل الرئيس تبون أمس الأربعاء إلى ألمانيا من لإجراء فوصات طبية معمقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي.

وكانت مصالح رئاسة الجمهورية قد أعلنت، مساء أول أمس، عن دخول الرئيس تبون، إلى مستشفى عين النعجة العسكري من أجل العلاج.

وللتذكير خضع الرئيس للحجر الطوعي، قبل 4 أيام إثر اكتشاف إصابة عدد من الإطارات السامية في رئاسة الجمهورية والحكومة بـكورونا .