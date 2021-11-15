رئاسة الجمهورية تطلق موقعها الالكتروني الجديد

أطلقت رئاسة الجمهورية، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يتيح للزوار تتبع نشاطات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما يضع الموقع الالكتروني، نشاطات الرئاسة، إضافة إلى معلومات تتعلق بتاريخ الجزائر العريق.

وجاء في الموقع الإلكتروني الجديد، أن الأخير يتناول معلومات عن رؤساء الجمهورية ورؤساء الدولة السابقين. كما يتطرق إلى النصوص التأسيسية للجمهورية الجزائرية، ورموز الدولة ومعرض للصور التاريخية والأثرية.

وتضمن الموقع الإلكتروني، اللقاءات والحوارات وصلاحيات رئيس الجمهورية والهيئات الاستشارية. إضافة إلى السيرة الذاتية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما يمكن للمواطنين الاشتراك عبر البريد الالكتروني لتصلهم آخر الأخبار.

كما تطرقت الرئاسة بالموقع الالكتروني، إلى السيرة الذاتية، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث جاء في الموقع، “ثمانية أشهر بعد ولادته، تنقلت عائلته من ولاية النعامة للعيش في ولاية سيدي بلعباس بسبب مضايقات”. تابعا “تعسف المستعمر الفرنسي (الإدارة، الدرك..إلخ) ضد والده بسبب خطاباته الوطنية، بالنظر إلى انتمائه إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”.

“بدأ الرئيس عبد المجيد تبون، مسيرته الدراسية بالمدرسة الابتدائية “أفيونس” بولاية سيدي بلعباس، ثم المدرسة الحرة للأئمة”. “في سنة 1953، وبعد حادث عائلي، قام والد عبد المجيد تبون بإرساله إلى البيض، للعيش عند خاله حمادة، لمواصلة الدراسة في الطور الابتدائي”.

وتواصلت الاعتقالات والمضايقات ضد والد الرئيس عبد المجيد تبون، الحاج أحمد، حتّى في سيدي بلعباس. فأرغم على التوجه يوميا إلى مركز شرطة المستعمر، قبل أن يعود إلى المشرية سنة 1954 بعد رفع العقوبة عليه.

وتمكن رئيس الجمهورية، من إتمام دراسته في الطور الابتدائي واجتياز امتحان مسابقة الطور المتوسط (السنة السادسة) سنة 1957. بعدها درس في الثانوية الجهوية (الإسلامية الفرنسية) المعروفة باسم “المدّرسة” ثم في ثانوية بن زرجب.

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