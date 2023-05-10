رئاسة الجمهورية تعزي جريدة الخبر في وفاة الصحفي بن زرقة

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، تعازيها في وفاة عبد القادر بن زرقة صحفي في جريدة الخبر.

كما جاء في منشور التعزية “ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى”. “المرحوم عبد القادر بن زرقة صحفي بالمكتب الجهوي بوهران، لجريدة الخبر”.

و”على إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد”. و”إلى زملائه بجريدة الخبر، وإلى الأسرة الإعلامية كافة.” “إنا لله وإنا إليه راجعون”.