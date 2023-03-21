رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي 

بعثت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية برسالة تعزية ومواساة لعائلة الكاتب والأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي. والذي توفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة عن عمر ناهز 74 سنة.

وعزت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي والذي توفي غثر ازمة قلبية.

الأستاذ عبد العالي رزاقي من مواليد عام 1949 في عزابة ولاية سكيكدة. وهو حاصل على ليسانس في الصحافة 1974، وماجستير في علوم الإعلام والاتصال 1992. يعمل أستاذا بمعهد علوم الإعلام والاتصال.

ويتعبركما شغل منصب رئيس الجمعية الجزائرية لأدب الطفل، وعضو إتحاد الكتاب الجزائريين منذ 1974 وأمين وطني مكلف بالشؤون الخارجية لعام 1992. مثل الجزائر في العديد من المهرجانات الدولية.

دواوينه الشعرية: الحب في درجة الصفر 1977 ـ أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي 1980 ـ هموم مواطن يدعى عبدالعال 1983 ـ الحسن بن الصبّاح 1985.

أما مؤلفاته مختارات من الشعر الجزائري المعاصر “الأحزاب السياسية في الجزائر” سياسة الجزائر في ميدان الكتاب (رسالة ماجستير).

نال شهادة تقدير من رئيس الدولة الجزائرية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال الجزائر 1987.