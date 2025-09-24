رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي أحمد بن يعقوب

بعثث المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية برسالة تعزية ومواساة لعائلة الإعلامي المرحوم أحمد بن يعقوب، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر 78 سنة بعد مرض عضال.

وكتبت رئاسة الجمهورية في منشور لها عبر فيسبوك: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الإعلامي المرحوم أحمد بن يعقوب، طيّب الله ثراه، وإلى أسرة التلفزيون الجزائري، وكل من عرفه طيلة مسيرته”.

وأشار المنشور إلى أن الإعلامي المرحوم أحمد بن يعقوب “هو أحد الوجوه التي تألقت وتركت أثرا مهنيا في أجيال من صحفيي التلفزيون”.

وفي الأخير ندعو الله العليّ القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.