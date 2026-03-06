رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الاعلامي محمد عوادي

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها الخالصة ومواساتها الصادقة لعائلة الإعلامي القدير المرحوم محمد عوادي الذي انتقل إلى جوار ربه في أيام فضلى من شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “لقد فقد الإعلام الجزائري أحد أعمدة المشهد التلفزيوني الذين تكوّن على أيديهم مئات الإعلاميين، في المؤسسة العمومية للتلفزيون، ويشهد له بالأخلاق الرفيعة وبالمهنية العالية، حيث كان من كبار المحققين وألمع مدراء الأخبار الذين مروا على التلفزيون الجزائري”.

وأضاف البيان: ” رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان وجعل مثواه الجنة وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.