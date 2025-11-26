رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الاعلامي أحسن خلاص

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى عائلة الإعلامي المرحوم بإذن الله أحسن خلاص الذي وافته المنية صباح اليوم.

ويعتبر أحسن خلاص رئيس تحرير قناة الوطنية TV، ومنتج البرنامج السياسي “مراقبون”. وهو آخر ما تقلده في مسيرته الإعلامية الحافلة بالعطاء المحترف العالي.

وتميز المرحوم بنزعته التحليلية الثاقبة لأحداث المشهد السياسي في البلاد. وكان أحد أعمدة الرصانة في الإعلام الجزائري. تكوّن على يده عشرات الصحافيين الذين يجمعون على حكمته وتفانيه في أداء المهنة.

يعرف الجزائريون توقيعه من خلال مقالات الرأي الراسخة التي نشرتها له عديد العناوين الكبيرة.

رحم الله فقيد الإعلام الجزائري، وتغمده بواسع رحمته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور