رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية حورية عياري

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها في وفاة الصحفية حورية عياري التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى, بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية, نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى, الصحفية حورية عياري, بعد صراع مع المرض”.

وذكرت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بأن الراحلة “عملت في عدة عناوين وطنية, منها (اليوم), التي سطع فيها نجمها لسنوات طويلة, لتنتقل إلى العمل في حقل السمعي البصري, بقناة الشروق, حيث غطت أهم الأحداث الوطنية والسياسية, خلال العشرين سنة السابقة”.

وعلى إثر هذا المصاب, تتقدم المديرية العامة للاتصال بـ”أخلص تعازيها وعميق مواساتها, إلى عائلة الفقيدة, وإلى الأسرة الإعلامية كافة, مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.