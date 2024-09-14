رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية خديجة طاهر عباس

بعثث المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية برسالة تعزية ومواساة لعائلة الصحفية خديجة طاهر عباس.

وجاء في بيان ذات المديرية: “تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق، نبأ انتقال الصحفية بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري خديجة طاهر عباس، إلى الرفيق الأعلى”.

وعلى إثر هذا المصاب، “تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيدة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.