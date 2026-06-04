رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية سعاد بن صافي

بعثث المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية برسالة تعزية ومواساة لعائلة الصحافية بقناة الجزائر الدولية، سعاد بن صافي، التي وافتها المنية اليوم.

وجاء في رسالة التعزية: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها الصادقة ومواساتها العميقة إلى عائلة الصحافية بقناة الجزائر الدولية سعاد بن صافي، التي وافتها المنية، وهي في أوج عطائها الإعلامي، مكرسة جهودها لخدمة الإعلام الوطني وإبراز المشهد الثقافي بكل مهنية والتزام”.

“نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويلهم أهلها وذويها وأسرتها الإعلامية جميل الصبر والسلوان”.