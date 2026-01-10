رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية نخلة العربي

بعثث المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية برسالة تعزية ومواساة لعائلة الصحفية بقناة الجزائرية الناطقة بالفرنسية نخلة العربي. والذي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في رسالة التعزية انه ببالغ الحزن والأسى، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة الصحفية بقناة الجزائرية الناطقة بالفرنسية نخلة العربي، بعد صراع طويل مع المرض.

وأضافت الرسالة ان الصحفية نخلة العربي “عملت الفقيدة في بداية مسيرتها المهنية بالصحافة المكتوبة، في يومية الوطن، ثم التحقت بالتلفزيون العمومي، ابتداء من سنة 2010”.

وتابعت المديرية في رسالتها “وبرحيلها تفقد مؤسسة التلفزيون، والصحافة الجزائرية عموما صحفية مثقفة، وكاتبة متميزة، بمهنيتها وحسّها الإنساني”.

وفي الأخير “تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.