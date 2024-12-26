رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي الطاهر بوجمعة

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها الخالصة إلى عائلة المرحوم الصحفي بجريدة “Le national éco” الطاهر بوجمعة . حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “ببالغ التأثر، تلقّت المديرية العامّة للاتّصال برئاسة الجمهورية، نبأ انتقال الصحفي بجريدة “Le national éco” الطاهر بوجمعة إلى جوار ربه”.

“وبهذا المصاب، تتقدّم المديرية العامّة للاتّصال بخالص التّعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة. مع التضرّع إلى المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصّبر والسّلوانّ.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.