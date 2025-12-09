رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي عبد الحفيظ شايب

تقدمت رئاسة الجمهورية، بتعازيها لعائلة الفقيد الصحفي والمعلق في القسم الرياضي بالتلفزيون العمومي الجزائري عبد الحفيظ شايب.

وجاء في رسالة التعزية “تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الصحفي والمعلق في القسم الرياضي بالتلفزيون الجزائري عبد الحفيظ شايب.”

“عرف المغفور له بإذن الله بمهنيته العالية، وإتقانه للعمل الصحفي الرياضي، وبدماثة أخلاقه. وبتفاعله الإيجابي مع الصحافيين الشباب الذين يلتحقون بالتلفزيون الجزائري”.

“عانى لسنوات من مرض ألزمه الفراش إلى أن توفّاه الله، صابرا محتسبا”.

و”بهذا المُصاب، تتقدّم المديرية العامّة للاتّصال بخالص التّعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة”. “مع التضرّع إلى المولى عز ّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصّبر والسّلوان”.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

