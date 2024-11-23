رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي “محمد اسماعين”

بعثث المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمههورية برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الصحفي القدير المتقاعد “محمد اسماعين”.

وجاء في مضمون الرسالة :

تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق، نبأ انتقال الصحفي القدير المتقاعد ورئيس التحرير سابقا بالصحيفة العمومية “الجمهورية”، محمد اسماعين، إلى الرفيق الأعلى.

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

توفي اليوم السبت بوهران الصحفي القدير محمد إسماعين عن عمر ناهز 72 سنة إثر وعكة صحية، حسبما علم لدى جريدة “الجمهورية” الصادرة بوهران والتي عمل بها الراحل.

ويعتبر الفقيد من الصحفيين البارزين في جريدة “الجمهورية” التي التحق بها في أواخر الثمانينيات. من القرن الماضي وقد أعطى دفعا قويا لهذه المؤسسة الإعلامية العمومية، وساهم أيضا في تكوين جيل من الصحافيين.

كما تقلد المرحوم عدة مناصب على مستوى ذات اليومية منها رئيس التحرير إلى أن أحيل على التقاعد. في سنة 2010 .