رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد سلطاني

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها الخالصة إلى عائلة الزميل الصحفي ومقدم برامج بقناة البلاد، محمد سلطاني الذي وافته المنية اليوم اثر سكتة قلبية.حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:”تلقت المديرية العامة للاتصال

برئاسة الجمهورية، بحزن عميق نبأ انتقال الصحفي محمد سلطاني، إلى الرفيق الأعلى إثر سكتة قلبية.”

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون” يضيف المصدر نفسه.