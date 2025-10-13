رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي “مسعود رمضاني”

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعازيها في وفاة الصحفي المتقاعد مسعود رمضاني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، “ببالغ الحزن والأسى تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ التحاق الصحفي المتقاعد. كبير المحققين بالإذاعة الوطنية-القناة الأولى، الأستاذ مسعود رمضاني، بالرفيق الأعلى.

وأضاف البيان، أن الراحل قد ترك أثرا طيبا لدى زملائه، وكل من عرفه، بطيبته، وتفانيه، صحافيا محققا ومكونا لطلبة الإعلام المتدربين، وسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجل تاريخ القناة الأولى، فاز بالميكرفون الذهبي مرتين على التوالي، اعترافا من لجنة التحكيم بالمادة الإعلامية الراقية التي يقدمها.

تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور