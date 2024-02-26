رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها الخالصة إلى عائلة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش.حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:”ببالغ الحزن والأسى تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب والصحفي بلقاسم رواش، الذي عمِل بعدة جرائد وطنية، آخرها Le Jeune Indépendant”.

وعلى إثر هذا المصاب الأليم تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وانا إليه راجعون.” يضيف البيان.