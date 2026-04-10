رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة المدير العام الأسبق للتلفزيون زوبير زمزوم

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها الصادقة ومواساتها العميقة إلى أسرة المرحوم زوبير زمزوم، المدير العام الأسبق للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وإلى كل صحافييها وعمالها.

وجاء في رسالة التعزية، أن المرحوم كان أحد الإعلاميين البارزين الذين تسنى لهم إدارة التلفزيون الجزائري في فترة عصيبة، مرت بها الجزائر في مكافحة الإرهاب. لتبقى الأمة الجزائرية واقفة بشعبها الأبيّ.

وأضافت مديرية الاتصال: “ندعو الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.