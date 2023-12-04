رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة المصور الصحفي أمين شيخي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها الخالصة إلى عائلة المصور الصحفي أمين شيخي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 51 سنة إثر وعكة صحية مفاجئة.

وجاء في رسالة التعزية:”بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المصور الصحفي أمين شيخي.. وإثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة إلى عائلته وإلى الأسرة الإعلامية، بأحر التعازي وأصدق المواساة، مع التضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

وللإشارة، سبق للمرحوم أمين شخي وأن عمل مصورا صحفيا بعدة صحف ومواقع إعلامية وطنية.