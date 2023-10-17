رئاسة الجمهورية تعلن تأجيل زيارة الرئيس تبون الى ولاية الجلفة

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، قبل قليل، عن تأجيل زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى ولاية الجلفة.

وجاء في بيان الرئاسة:

“نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تواصل وحشية القصف الصهيوني المدمر على قطاع غزة و الذي خلّف مئات القتلى والجرحى في صفوف الأطفال و النساء و المدنيين العزل باستهداف المباني و المدارس و المساجد والمستشفيات بأطنان من القنابل. ونظرا لهول المجازر التي لم يسبق لها مثيل، رأى السيد رئيس الجمهورية أن هذه الظروف ليست مناسبة للقيام بزيارة تفقدية لولاية الجلفة، وقرر تأجيلها إلى وقت لاحق، مفضلا البقاء في الجزائر العاصمة لمتابعة تطورات الوضع.