رئاسة الجمهورية تفرج اليوم عن مسودة الدستور الجديد 

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رئاسة الجمهورية تفرج اليوم عن مسودة الدستور الجديد 
بقلم نسرين محفوف

ستفرج رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن مسودة الدستور الجديد.

و ستسلم رئاسة الجمهورية، المسودة للأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية.

للتذكير، صرح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة الماضي، أنه سيتم إرسال نسخ مسودة الدستور للأحزاب والإعلام في غضون أسبوع.

وخلال مقابلة أجراها رئيس الجمهورية، مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تم بثها في الفاتح من ماي، قال أن مسودة الدستور ستعرض من اجل تقديم الاقتراحات.

وقال الرئيس تبون أنه لابد أن نمشي بسرعة أكثر ونتدارك الوقت الذي فاتنا في التغيير السياسي وعدم ترك الفراغ.

وأضاف رئيس الجمهورية ” يجب أن لا نضيع الوقت في دراسة مسودة الدستور حتى وإن طال الحجر فلدينا الوقت الكافي لدراستها ومراجعتها”.


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