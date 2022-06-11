رئاسة الجمهورية تكرم 6 أندية نجحت في الصعود إلى القسم الثاني

كرّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون النوادي التي حقّقت الصعود إلى القسم الثاني بمنحهم مساعدات تقدر بـ 10 ملايين دينار.

كما كلّف المستشار المكلّف بالعلاقات الخارجية لدى رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم بمقر رئاسة الجمهورية بتكريم 6 أندية نجحت في الصعود من القسم الشرفي إلى القسم الثاني.

ويتعلّق الامر بكل من نادي الجمعية الرياضية للخروب. ترجي مستغانم. الإتحاد الرياضي السوفي. وفاق سور الغزلان. شباب مشرية. إتحاد خميس خشنة.

وقام الحاضرون بما فيهم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بدقيقة صمت ترحما على روح لاعب المنتخب الوطني بلال بن حمودة الذي شيعت جنازته اليوم السبت.

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