رئاسة الجمهورية تنشر مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور

نشرت رئاسة الجمهورية مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور.

وتضمن منشور لرئاسة الجمهوية على صفحتها الرسمية في فايسبوك رابط مجمل مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور، من المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والشخصيات الوطنية والمنظمات المهنية والأكاديميين.

وقالت رئاسة الجمهورية أن لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور تلقت 5018 مقترحا وردت ضمن 610 ملف ومذكرة.

وتضمّن الجدول 1231 صفحة مرقمة ترقيما تسلسليا لتبيان العدد الإجمالي للمقترحات المحصّلة من طرف اللجنة و هو 5018 مقترحا.

للطلاع على المقترحات:Propositions

http://constitution.el-mouradia.dz/?fbclid=IwAR0YmsWp9Wug9kIYTmqk3m1ZrAL5nMMXFDPZLzAT4CAYnap6EioKs44gF50