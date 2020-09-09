رئاسة الجمهورية تنشر مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور

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رئاسة الجمهورية تنشر مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور
بقلم مصطفى.ق

نشرت رئاسة الجمهورية مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور.

وتضمن منشور لرئاسة الجمهوية على صفحتها الرسمية في فايسبوك رابط مجمل مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور، من المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والشخصيات الوطنية والمنظمات المهنية والأكاديميين.

وقالت رئاسة الجمهورية أن لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور تلقت 5018 مقترحا وردت ضمن 610 ملف ومذكرة.

وتضمّن الجدول  1231  صفحة مرقمة ترقيما تسلسليا لتبيان العدد الإجمالي للمقترحات المحصّلة من طرف اللجنة و هو  5018  مقترحا.

للطلاع على المقترحات:Propositions

http://constitution.el-mouradia.dz/?fbclid=IwAR0YmsWp9Wug9kIYTmqk3m1ZrAL5nMMXFDPZLzAT4CAYnap6EioKs44gF50


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=884118

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