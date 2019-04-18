رئاسة الجمهورية تنظم لقاءا هاما مع الأحزاب والجمعيات يوم الإثنين المقبل

تنظم رئاسة الجمهورية لقاءا هاما مع التشكيلات السياسية يوم الإثنين المقبل يجمع كل الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة.

كما يضم اللقاء الجمعيات الناشطة عبر الوطن،بعدما وجهت الرئاسة دعوات لكل الأطراف لندوة تشاورية.

المشاورات يحضرها خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وجه دعوات لـ 100 شخصة وطنية، للتشاور و توفير أجواء شفافة تحضيرا لرئاسيات 4 جويلية المقبل.

واستقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، كلا من عبد العزيز زياري، عبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي.

بصفتهم شخصيات وطنية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أن هذه اللقاءات تدخل في إطار “المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد”.