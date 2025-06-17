رئاسة الجمهورية تنفي إجراء الرئيس لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية

نفت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إجراء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية.

وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى أن عديد الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي، تداولت منذ ساعات، خبرا مفاده أن الرئيس قد أجرى حوارا مع جرائد فرنسية. ما دفع بعديد الصحف الإلكترونية إلى إعادة نشر محتواه.

واعتبرت الرئاسة الأمر محض افتراء، مصدره حسابات عدائية استعملت تقنية الفوتوشوب لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي.

كما كذّبت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إجراء رئيس الجمهورية لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية. أين أدانت بشدة هذه الأساليب الوقحة وغير الأخلاقية، التي أصبحت تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة لمرتزقة يمتهنون صناعة البهتان من وراء الشاشات.

ودعت الرئاسة كافة الإعلاميين داخل الوطن وخارجه إلى تحري الحقيقة إزاء أخبار مماثلة من مصدرها الرسمي.