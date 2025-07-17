رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الإعلامي جمال الدين مرداسي

قدمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعازيها في وفاة الإعلامي والكاتب جمال الدين مرداسي.

وجاء في رسالة التعزية:”إثر انتقال الإعلامي والكاتب جمال الدين مرداسي إلى جوار ربه، رحمة الله عليه. تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بأصدق التعازي والمواساة إلى عائلته و إلى أسرته الثانية في المجالين الإعلامي والثقافي. حيث ترك أثرا مهنيا قيّمًا، وتقديرا على عطائه بين زملائه وأصدقائه.. اللهم ارحمه واغفر له وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان.”