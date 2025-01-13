رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الإعلامي بن شهرة حمزاوي

تقدمت المديرية العامّة للاتّصال برئاسة الجمهورية، بخالص التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد بن شهرة حمزاوي، مراسل يوميتي “واست أنفو” و”لانوفال ريبليك”، من ولاية تيارت.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عزت المديرية العامة الأسرة الإعلامية كافة في هذا المصاب. مع التضرّع إلى العليّ القدير، أن يتغمّده بواسع رحمته ويلهم ذويه وكل من عرفه، جميل الصّبر والسّلوان.

وتوفي يوم السبت بتيارت، الإعلامي حمزاوي بن شهرة عن عمر ناهز 67 سنة بعد صراع مع المرض، حسبما علم لدى عائلته.

وقد عمل الفقيد لمدة ناهزت 40 سنة في الحقل الإعلامي. حيث كان مراسلا للعديد من اليوميات الوطنية والجهوية الناطقة باللغة الفرنسية على غرار “جون انديباندون” و”واست انفو”.

وقد عرف عن الراحل خصاله الحميدة، وموضوعيته في معالجة مختلف المواضيع. سواء عبر صفحات الجرائد أو في الفضاء الأزرق.

وقد ووري جثمان الفقيد حمزاوي بن شهرة الثرى زوال يوم السبت بمقبرة “عين قاسمة” بتيارت. بحضور السلطات المحلية وزملاء المهنة وجمع غفير من المواطنين.