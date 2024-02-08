رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفية خديجة بن شوبان

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها، لأسرة الصحفية خديجة بن شوبان، المعروفة بـ”صوفيا شوبان” عميدة الصحافيين بالتلفزيون الجزائري.

وجاء في رسالة التعزية: “بقلوب مفجوعة، راضية بقضاء الله وقدره. تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله، الصحفية خديجة بن شوبان. المعروفة بـ (صوفيا شوبان) عميدة الصحافيين بالتلفزيون الجزائري. التي ظلت مثابرة، وتؤدي رسالتها النبيلة رغم بلوغها العقد الثامن من العمر”.

وأضافت: “وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال إلى عائلة الفقيدة وإلى الأسرة الإعلامية كاف. بأصدق التعازي وعميق المواساة.مع التضرّع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.