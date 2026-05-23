رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي الرياضي إدريس دقيق

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الصحفي الرياضي القدير إدريس دقيق، الذي وافته المنية، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والاحترافية.

ويُعد الفقيد من أبرز الأسماء الإعلامية الرياضية في الجزائر، حيث تميز بتخصصه في العديد من الرياضات، على غرار ألعاب القوى.

كما ارتبط اسمه بالقسم الرياضي للتلفزيون الجزائري، الذي واكب من خلاله كبرى التظاهرات الرياضية وطنيا ودوليا. تاركا بصمة مميزة ومسارا مهنيا مشرفا.

وتقدمت المديرية العامة للاتصال، بالتعازي، للأسرة الإعلامية كافة، سائلة الله القدير في هذه الأيام المباركة، أن يغفر له، ويرحمه. ويجعل ما قدمه من جهد في ميزان حسناته.

