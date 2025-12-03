رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي “حميد عقيق”

قدمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعازيها الخالصة في وفاة الصحفي حميد عقيق.

وجاء في رسالة التعزية:” على إثر وفاة الصحفي الوقور حميد عقيق، الذي اشتغل بعدة مؤسسات إعلامية وهيئات وطنية. تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة لأهل الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية وكل من عرفوه. راجين من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.”

