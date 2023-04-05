رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي “سالم كلاري”

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها الخالصة في وفاة الصحفي المصوّر “سالم كلاري”.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية:” تتقدم المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي سالم كلاري، وإلى الأسرة الإعلامية بأصدق التعازي وعميق المواساة. مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي المصور الصحفي سالم كلاري أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 73 سنة.

للإشارة، فإن الراحل عمل بالوكالة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي والإعلام سابقا. كما اشتغل كمتعاون مع عديد الصحف الوطنية ليتخصص بعدها في الصحافة الرياضية.