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الوطني

رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي محمد بوزينة

بقلم نادية بن طاهر
رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي محمد بوزينة
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تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها الخالصة، إلى عائلة الصحفي بالمحطة الإذاعية للطارف محمد بوزينة.

وجاء في رسالة التعزية: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله. الصحفي بالمحطة الإذاعية للطارف محمد بوزينة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة. بأصدق التعازي وعميق المواساة. مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

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