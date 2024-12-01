رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي محمد صلاح

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها الخالصة إلى عائلة المرحوم الصحفي محمد صلاح صحفي. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:”تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله محمد صلاح صحفي ورئيس تحرير سابق بصحيفة الجمهورية، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون.”