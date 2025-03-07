رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي محمد لمسان

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها، في وفاة الصحفي محمد لمسان اليوم الجمعة، بعد معاناته من المرض.

وجاء في رسالة التعزية: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقت اليوم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. نبأ فاجعة انتقال الصحفي القدير محمد لمسان إلى جوار ربه. صابرا محتسبا مكابدته للمرض الخبيث، عامين متواصلين”.

وأضافت المديرية: “إن القلب ليعتصر حزنا وألما، على فقدان الإذاعة الوطنية أحد أكفأ كوادرها الشبان. الصحفي اللامع ومدير الإنتاج السابق بالقناة الأولى ومناضل القضية الصحراوية وصوتها عبر الأثير”.

وتابعت المديرية: “وبهذا المصاب الجلل نتضرع جميعا، إلى الله عز وجل في هذا اليوم الفضيل من الشهر المبارك. أن يشمل محمد لمسان بواسع الرحمة والمغفرة. ويرزقه جنة الفردوس، ويلهم ذويه وأحبابه وزملاءه جميل الصبر والسلوان”.