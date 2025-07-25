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رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

بقلم نادية بن طاهر
رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي ناصر طير
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تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة، لعائلة صحفي القناة الإذاعية الثانية المرحوم ناصر طير.

وجاء في رسالة التعزية: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بخالص التعازي وصادق المواساة. لعائلة صحفي القناة الإذاعية الثانية المرحوم ناصر طير، الذي كان أحد أعمدة القناة الناطقة بالأمازيغية”.

وأضافت: “وبهذا المصاب الذي ألمَّ بالأسرة الإعلامية كافة، ندعو المولى الحليم الرحيم، أن يتغمده بواسع رحمته. ويجعل مثواه الجنة، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

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