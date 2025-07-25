رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي ناصر طير
بقلم نادية بن طاهر
تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة، لعائلة صحفي القناة الإذاعية الثانية المرحوم ناصر طير.
وجاء في رسالة التعزية: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بخالص التعازي وصادق المواساة. لعائلة صحفي القناة الإذاعية الثانية المرحوم ناصر طير، الذي كان أحد أعمدة القناة الناطقة بالأمازيغية”.
وأضافت: “وبهذا المصاب الذي ألمَّ بالأسرة الإعلامية كافة، ندعو المولى الحليم الرحيم، أن يتغمده بواسع رحمته. ويجعل مثواه الجنة، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.
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