رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة، لعائلة صحفي القناة الإذاعية الثانية المرحوم ناصر طير.

وجاء في رسالة التعزية: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بخالص التعازي وصادق المواساة. لعائلة صحفي القناة الإذاعية الثانية المرحوم ناصر طير، الذي كان أحد أعمدة القناة الناطقة بالأمازيغية”.

وأضافت: “وبهذا المصاب الذي ألمَّ بالأسرة الإعلامية كافة، ندعو المولى الحليم الرحيم، أن يتغمده بواسع رحمته. ويجعل مثواه الجنة، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.