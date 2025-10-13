رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة عميد الصحافة الجزائرية أبو بكر حميدشي

قدّمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعازيها في وفاة عميد الصحافة الجزائرية أبو بكر حميدشي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: فقد تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بأسى كبير وحزن عميق انتقال عميد الصحافة الجزائرية أبو بكر حميدشي، إلى جوار ربه. كان المرحوم ذا بصمة بارزة في الصحافة الجزائرية منذ أيامها الأولى عقب افتكاك الجزائر استقلالها. إذ تميز المغفور له بتحليلاته الثاقبة ونباهة إعلامية نادرة، من خلال عطائه الطويل عبر العديد من المؤسسات الإعلامية”.

وتقدمت المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة. متضرعين إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته… إنا لله وإنا إليه راجعون.