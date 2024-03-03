جرت اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، محادثات موسعة بين الوفدين الجزائري والإيراني، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقبلها، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محادثات ثنائية على إنفراد مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي.

وخص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

ويؤدي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي زيارة رسمية إلى الجزائر بعد مشاركته في منتدى الدول المصدرة للغاز.